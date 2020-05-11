В Даугавпилсе начата проверка после появившейся у мемориала советским солдатам колонны машин

Полиция начала проверку после появившейся на улицах Даугавпилса колонны автомобилей, которая 9 мая была замечена возле мемориала советским солдатам, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления государственной полиции Ласма Курсите.

Как рассказала Курсите, полиция Даугавпилса, усилила мониторинг общественного порядка и безопасности в парке Дубровина, где находится памятник советским солдатам, а также внимательно следила за соблюдением ограничений и запретов, введенных в связи с чрезвычайной ситуацией.

При патрулировании территории парка была обнаружена автомобильная колонна, которая двигалась по улице 18 ноября. Позже колонна двинулась в сторону улицы Ригас. Полиция начала проверку по делу об административном правонарушении.

Еще одна проверка начата в отношении компании молодых людей, которые могли нарушить ограничения на соблюдение дистанции в общественных местах. За нарушение двухметровой дистанции в Даугавпилсе были составлены два протокола об административных правонарушениях, предусматривающие штраф в размере 20 евро. Также в Даугавпилсе были составлены четыре протокола об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.