В Даугавпилсе напали на представителей ЛГБТК+ сообщества: начат уголовный процесс

Начат уголовный процесс в связи с инцидентом в Даугавпилсе, где 4 мая двое неизвестных напали на участников акции в поддержку Стамбульской конвенции и побили двоих человек, возможно, за принадлежность к ЛГБТК+. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

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Процесс начат по части второй статьи 231 Уголовного закона — за хулиганство. Виновные могут быть наказаны лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом.

Полиция также выясняет, не вызвано ли нападение мотивами ненависти.

4 мая около 22:00 возле даугавпилсской эстрады в Стропы на молодых людей напали двое неизвестных.

Потерпевший Ливай Амарейн допускает, что был избит за принадлежность к сообществу ЛГБТК+. 28-летний мужчина получил более 20 ударов по голове. Инцидент произошел после организованного общиной пикета "Равнодушие убивает", участники которого выразили поддержку принятию Стамбульской конвенции.