В Даугавпилсе ночью горел дом: в огне пожара погиб человек

В результате пожара в Даугавпилсе прошлой ночью погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на улицу Селияс поступил в 2.26. Горел одноэтажный деревянный многоквартирный дом площадью 40 квадратных метров.

Четыре человека эвакуировались из здания до прибытия ГПСС.

В горящем доме на полу был найден мужчина без признаков жизни.

В минувшие сутки в ГПСС поступил 51 вызов — 13 на тушение пожаров, 29 на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.