В Даугавпилсе пограничники нашли в машине 79 тысяч контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В Даугавпилсе пограничники предотвратили незаконное распространение табачных изделий. За контрабанду 79 тысяч сигарет задержан гражданин Латвии 1990 года рождения.

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При проверке информации о провозке нелегальных табачных изделий должностные лица Госпогранслужбы в сотрудничестве с Госполицией и службы поддержки сотрудников полиции в Даугавпилсе на улице Миера остановили автомобиль марки BMW.

Во время осмотра автомобиля пограничники нашли в багажнике и салоне несколько упаковок контрабандных сигарет, завернутые в черные пакеты. Всего пограничники изъяли 79 тысяч сигарет производства Беларуси.

В Даугавпилсе пограничники нашли в машине 79 тысяч контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В отношении мужчины 1990 г.р. возбуждено уголовное дело по 221-й статье УК (незаконное перемещение в особо крупных размерах табачных изделий). Закон предусматривает за совершение такого уголовного преступления наказание в виде лишения свободы до пяти лет, либо принудительные работы, либо штраф с возможной конфискацией имущества и с возможным испытательным сроком до трех лет.

В Даугавпилсе пограничники нашли в машине 79 тысяч контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze
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