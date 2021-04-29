В Даугавпилсе пограничники обнаружили в нелегальном цехе более 15 млн сигарет

Сотрудники Государственной пограничной охраны (ГПО) обнаружили в Даугавпилсе нелегальный цех по производству табачных изделий, в котором находилось более 15 млн сигарет, а также полторы тонны табака, сообщила агентству LETA представитель ГПО Йоланта Бабишко.

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22 апреля пограничники задержали участников организованной группы, которые занимались производством нелегальных сигарет без акцизных марок.

В прошлый четверг сотрудники ГПО задержали в Илукстском крае грузовик DAF, в котором был обнаружен груз с сырьем для нелегального производства. В рамках следственных действий в Даугавпилсе пограничники задержали в хозяйственной постройке шесть граждан Украины, которые занимались производством поддельных сигарет марок "Winston" и "Marlboro".

В целом изъято 14 959 909 сигарет "Winston" и 50 180 сигарет "Marlboro" без акцизных марок и около 1,5 тонны измельченных табачных листьев.

По факту незаконного изготовления табачных изделий, их хранения, перемещения и реализации в крупных размерах, совершенном организованной группой, начато уголовное дело по ч. 3 ст. 221 Уголовного закона.