В Даугавпилсе серьезные травмы получила девочка, зажатая дверями трамвая
Foto: F64

В Даугавпилсе серьезно пострадала девочка, которую зажало дверями трамвая и протащило по земле.

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Как сообщила представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите, 13 апреля в 14:21 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала пассажирка трамвая — девочка 2012 года рождения. Девочку с тяжелыми травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по разделу 21-му Уголовного закона об уголовных преступлениях против безопасности дорожного движения.

Как сообщил вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, дума попросила разъяснить инцидент члена правления Daugavpils satiksme Сергея Благовещенского. Разрешить ситуацию поручено исполнительному директору самоуправления Сабине Шнепсте.

Васильев сообщил, что жизни ребенка ничего не угрожает. Общественность собирает пожертвования на лечение девочки, добавил он.

Поскольку пострадавшая все еще находится в медицинском учреждении, у правоохранительных органов нет подробной информации о тяжести травм, сказала Курсите.

Как рассказал член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, у девочки много повреждений кожи — раны, синяки. Жизненно важные органы не затронуты.

"Основная проблема с ранами, потому что некоторые загрязнены песком, трамвайными маслами и другими материалами. Раны до сих пор промываются и не зашиты", — рассказал Семенов.

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