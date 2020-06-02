В Даугавпилсе сгорела баня, пострадал человек

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 59 вызовов, из них 34 - на тушение пожаров.

В 14.48 ГПСС получила вызов в Кулдигу, где горела крыша двух одноэтажных жилых домов. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Тушение пожара повышенной опасности осложняло то, что оба дома построены близко друг к другу, а рядом находились еще и другие строения. В 17.48 пожар был ликвидирован.

В 14.18 спасатели получили вызов в Даугавпилсский край, где горела баня и крыша находящейся рядом хозяйственной постройки. Пострадал один человек, который до прибытия пожарных пытался потушить пламя самостоятельно. Он передан медикам скорой. Пожар ликвидирован в 16.09.

В 22.24 был получен вызов на улицу Яунциема в Риге, где горели кусты и подлесок. В полпервого ночи работы были прекращены, так как ситуацию под свой контроль взяла Государственная служба леса. В пять утра ГПСС возобновила тушение пожара, работы продолжаются.