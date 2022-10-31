В Даугавпилсе служба госбезопасности задержала прокремлевского активиста

30 октября Служба госбезопасности (СГБ) задержала в Даугавпилсе прокремлевского активиста, который систематически выступал в поддержку войны, развязанной Россией в Украине и способствовал разжиганию национальной и этнической вражды в латвийском обществе. В последние несколько дней он активно призывал жителей выступать против сноса памятников в Даугавпилсе.

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30 октября СГБ провела санкционированный обыск по месту жительства указанного лица. Материалы, полученные в ходе обыска, в настоящее время оцениваются.

Уголовное дело в отношении указанного лица возбуждено в связи с подозрением в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 74.1 и 78 Уголовного кодекса — за оправдание преступлений против мира и военных преступлений, а также за деятельность, направленную на разжигание национальной и межнациональной розни.

В ходе расследования СГБ зафиксировала, что лицо систематически распространяет в интернете сообщения, отвечающие интересам Кремля, оправдывает и прославляет вторжение России в Украину, а также высказывает ненавистнические высказывания в адрес латышей и украинцев.

31 октября этому человеку присвоили статус подозреваемого, а также применили к нему ряд мер, не связанных с лишением свободы. СГБ напоминает, что никто считается виновным, пока вина не будет доказана в установленном законом порядке.

В минувшую неделю, еще до начала демонтажных работ в Даугавпилсе, СГБ работала в усиленном режиме, следя за событиями как в информационном пространстве, так и прямо на объектах, прославляющих советский оккупационный режим в Даугавпилсе. В результате мониторинга служба выявила более 20 лиц, деятельность которых свидетельствовала о потенциальной угрозе беспрепятственному ходу демонтажных работ и общественной безопасности.

Информация, имеющаяся в распоряжении СГБ, указывала на то, что лица готовы к насильственным действиям и провоцированию населения на беспорядки во время проведения демонтажных работ. Сотрудники СГБ провели профилактические беседы с указанными лицами и предупредили их об ожидаемой ответственности в случае нарушений.

