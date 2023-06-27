В Даугавпилсе сотрудники муниципальной полиции спасли тонущего ребенка

В воскресенье, 25 июня, даугавпилсские полицейские спасли тонущего ребенка 2014 года рождения, который во время купания в открытом бассейне центрального пляжа Стропского озера наглотался воды и начал тонуть, сообщает пресс-служба полиции.

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Ситуацию вовремя заметили, и муниципальный полицейский-спасатель тут же бросился на помощь — нырнул в воду и помог ребенку выбраться из бассейна. На месте происшествия была оказана необходимая помощь, с ребенком все в порядке.

Ответственные службы в очередной раз напоминают, что дети не должны находиться в воде или вблизи водоемов без присмотра взрослых. Также перед купанием следует убедиться, насколько ребенок умеет плавать, и обсудить меры безопасности на воде.

Полиция просит родителей осознавать, что нахождение с ребенком у воды — это не отдых, а двойная работа. К сожалению, иногда достаточно отвлечься всего на несколько минут, чтобы произошла трагедия.