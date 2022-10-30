В Даугавпилсе у памятника советским воинам задержаны два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. Один человек задержан за исполнение песен, прославляющих войну, а другой — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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По словам очевидцев, у памятника воинам Красной Армии, который находится в сквере Славы в Даугавпилсе, днем 30 октября женщина включила на своем телефоне рингтон военного марша "Прощание славянки".

После того, как к женщине подошли сотрудники полиции и попросили выключить музыку, за нее вступились другие очевидцы событий. Люди стали петь советские песни времен Второй мировой войны. После обмена репликами с полицей были задержаны женщина и мужчина.

Также в полиции сообщили, что возбуждено одно дело об административном правонарушении за нарушение правил пилотирования дронов.

В целом в Даугавпилсе ситуация спокойная. У двух памятников советским воинам 30 октября собрались несколько десятков человек, которые приходили, возлагали цветы и уходили.

Ранее мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш распространил в соцсетях призыв к жителям возложить цветы и свечи к советским памятникам перед их сносом, который должен произойти в ближайшее время. Он заявил, что правоохранительные органы введут ограничения, но доступ к памятникам будет разрешен до 22:00 30 октября.

Летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

В список вошли 69 объектов. В утвержденный правительством список вошли два объекта, расположенных в Даугавпилсе. Один — памятник воинам Красной Армии на улице 18 Ноября, другой — памятник воинам 360-й стрелковой дивизии Красной Армии. Один из наиболее известных объектов, находящейся в центре Даугавпилса, в парке Дубровина, в этот список не включен, поскольку у подножия мемориала захоронены советские офицеры.