В Даугавпилсе в многоэтажном доме взорвался газовый баллон, пострадал один человек
Foto: LETA

Сегодня около 7.30 в одном из многоквартирных домов Даугавпилса взорвался газовый баллон, пострадал один человек, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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ГПСС получила сообщение о том, что в одной из квартир дома произошел взрыв и идет дым из окон. В результате взрыва загорелась кухня, деформировалась одна из стен.

Пострадал один человек, который передан медикам скорой помощи, а еще пять человек эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 48 вызовов, в том числе 16 на пожары.

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LETA

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LETA
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