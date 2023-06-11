В Даугавпилсе в огне пожара погиб человек

11 июня в Даугавпилсе в результате пожара погиб человек, сообщает представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

11 июня в 21.23 в ГПСС поступил вызов в Даугавпилс, где на пятом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась квартира площадью 40 квадратных метров. Во время проведения работ по тушению в квартире был обнаружен мертвый человек. Из здания эвакуированы 27 человек. Работы на месте закончились в 23:00.

В субботу в Ройской волости Талсинского края сгорели автомобиль площадью шесть квадратных метров и лесной участок площадью 200 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

Также в субботу, в 16:55 пожарные выехали на улицу Циемупес в Риге, где в девятиэтажном доме загорелась конструкция крыши на площади 70 квадратных метров. Из здания эвакуированы 11 человек. Работы на месте закончились в 20:00.

В ночь на 12 июня в ГПСС поступила информация о том, что в Риге на улице Маскавас произошел пожар. Прибыв на место, было установлено, что горит открытым пламенем необслуживаемое двухэтажное здание, причем пламя стремительно перекидывается на соседние строения. Горели первый, второй этаж и чердак здания на общей площади 1030 квадратных метров. Из соседнего дома эвакуировали пять человек.

Спустя час пожарным удалось ограничить распространение пламени. Утром 12 июня работы на месте пожара продолжаются.

За прошедшие сутки в Латвии в ГПСС поступило 92 вызова, в том числе 55 - по тушению пожаров, 7 - по лесным пожарам, 25 - по спасательным работам, а 12 вызовов оказались ложными.