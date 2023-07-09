В Даугавпилсе во время пожара погиб человек

8 июля в Даугавпилсе в результате пожара погиб человек, сообщает пресс-служба Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Звонок о пожаре в Даугавпилсе на улице Даугавас поступил в ГПСС в 18.35. В огне сгорел одноэтажный жилой дом площадью 28 квадратных метров. Пожар был потушен в 20:53.

До приезда пожарных из горящего здания спасли одного человека, еще одного человека спасатели вынесли из огня. Мужчину передали медикам скорой помощи, которые констатировали его смерть.

8 июля в Юрмале горело служебное здание на улице Краста. Вызов о пожаре поступил в ГПСС в 11:46. Огонь охватил первый этаж 1,5-этажного служебного здания площадью 600 квадратных метров, кровлю пристройки и кровельные конструкции площадью 660 квадратных метров. После двух часов интенсивных работ пожар был локализован, а полностью огонь был ликвидирован в 22:00.

В 19:31 поступил вызов в Олайнскую волость, где горели баня, пристройка к ней, а также кровля соседнего жилого дома площадью 90 квадратных метров. В 23:04 пожар был потушен.

В 20:40 поступил вызов на улицу Зару в Даугавпилсе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажная хозяйственная постройка площадью 170 квадратных метров, под одной крышей которой находятся четыре отдельных хозяйственных постройки. Погибших и пострадавших во время пожара не было.

В целом за 8 июля по Латвии в ГПСС поступило 45 звонков. 17 из них были на пожары, 18 - на спасательные работы, а десять звонков оказались ложными.