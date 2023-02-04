В Даугавпилсе во время пожара в частном доме погиб человек

В пятницу в результате пожара в Даугавпилсе погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В Даугавпилсе вызов в ГПСС поступил днем 3 февраля. В 16:34 спасатели прибыли к одноэтажному жилому дому, где возник пожар.

На месте происшествия было установлено, что жилой дом горит открытым пламенем на площади 80 квадратных метров. При попытке самостоятельно потушить огонь пострадал человек. Спасатели также обнаружили в доме мертвого человека.

В субботу утром поступил звонок на улицу Маскавас в Риге, где в 12-этажном возник пожар. На месте происшествия было установлено, что в квартире на четвертом этаже загорелись предметы домашнего обихода площадью 15 квадратных метров.

Пожарные в спасательных масках вытащили из задымленного здания десять человек, один из которых получил травмы. Кроме того, из здания эвакуировали еще 22 человека. В настоящее время работы на месте происшествия завершены.

В целом по Латвии за прошедшие сутки в службу поступило 42 вызова: 12 - на пожары, 24 - на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.