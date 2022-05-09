В Даугавпилсе возле городской думы нашли снаряды времен Второй Мировой войны
Foto: LETA

В понедельник, 9 мая, строители, работавшие над обустройством автостоянки неподалеку от городской думы в Даугавпилсе, обнаружили старые военные снаряды. Прибывшие на место саперы приняли решение об эвакуации персонала учреждения и людей из соседних домов.

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В 15.45 полиция получила вызов на ул. Кришьяна Валдемара, 1, где рабочие во время строительных работ обнаружили предметы, похожие на снаряды.

На место происшествия, где строят новую парковку, были вызваны оперативные службы. Место оцепили, снаряды извлекли и передали для нейтрализации саперам Национальных вооруженных сил.

Персонал городской думы и жителей соседних домов эвакуировали. После девяти вечера спецслужбы завершили работу, и люди смогли вернуться в свои дома.

"Эхо войны длиной почти в 80 лет, — написал у себя в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. — 9 мая 2022 года у Даугавпилсской городской думы во время ремонтных работ найдены снаряды времен Второй Мировой войны".

По факту случившегося полиция начала проверку.

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