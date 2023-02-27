В Даугавпилсе, возможно, нашли гранату: ждут саперов, движение перекрыто

Утром 27 февраля в Даугавпилсе, на ул. 18 Ноября был найден взрывоопасный предмет. Возможно, речь идет о ручной гранате.
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В Латгальском региональном управлении полиции сообщают, что движение автотранспорта на участке между улицами Тукума и Валкас перекрыто. Ожидается прибытие саперов.
Полиция призывает жителей принимать во внимание ограничения.
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