В Даугавпилсе, возможно, нашли гранату: ждут саперов, движение перекрыто
Foto: Valsts policija

Утром 27 февраля в Даугавпилсе, на ул. 18 Ноября был найден взрывоопасный предмет. Возможно, речь идет о ручной гранате.

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В Латгальском региональном управлении полиции сообщают, что движение автотранспорта на участке между улицами Тукума и Валкас перекрыто. Ожидается прибытие саперов.

Полиция призывает жителей принимать во внимание ограничения.

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