В Даугавпилсе задержан мужчина, бросивший в автомобиль "коктейль Молотова"

В Даугавпилсе сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции задержали мужчину 1968 года рождения за поджог автомобиля. В ходе обыска у злоумышленника была изъята горючая смесь и другие вещественные доказательства, а также преступно нажитые деньги.

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Начат уголовный процесс в связи с тем, что в 4.48, 6 мая, в Даугавпилсе неизвестный выбил стекло автомобиля и кинул в транспортное средство бутылку с горючей смесью.

12 мая этого года сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге жителя Даугавпилса 1968 года рождения, у которого в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства — зажигательные смеси, устройства стратегического значения, 800 сигарет с белорусскими акцизными марками и наличные на сумму 2500 евро. Также выяснилось, что задержанный был связан с вымогательством денег.

Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, а также за другие правонарушения. 14 мая задержанный был заключен под стражу.

Сейчас злоумышленнику грозит уголовная ответственность по 2-й части 185-й статьи и по 1-й части 183-й статьи Уголовного закона — лишение свободы на срок до 10 лет с пробационным надзором до трех лет или без; лишение свободы на срок до пяти лет, либо кратковременное лишение свободы, пробационый надзор, исправительные работы или штраф, с конфискацией имущества или без таковой.