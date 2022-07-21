В Даугавпилсе задержана группа, предлагающая стройматериалы: подозреваемые могли обмануть 9 человек

19 июля этого года в Даугавпилсе были задержаны два человека, которые подозреваются в краже финансовых средств на общую сумму свыше 30 тыс. евро. Возбуждено уголовное дело. Государственная полиция продолжает расследование.

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19 июля 2022 года сотрудники Управления криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции в Даугавпилсе задержали двух человек — жителей Даугавпилса 1982 и 1987 годов рождения, которые в период с марта по июнь этого года обманным путем могли выманить деньги минимум у 9 человек.

Подозреваемые, незаконно используя названия предприятий Latgales metals, JK Industriālais parks и VM Metāls, разместили на портале ss.com объявления о продаже металлической арматуры, минеральных удобрений и строительных материалов, требуя от покупателей предоплату, а когда получали деньги, переставали выходить на связь. Общая сумма украденных денег превышает 30 тыс. евро.

Задержанным грозит уголовная ответственность по второй части статьи 177 Уголовного закона за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по первой части статьи 195 Уголовного закона за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.

В первом случае нарушение закона карается лишением свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочным лишением свободы, полицейским надзором, общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без конфискации. За нарушение по второй статье грозит лишение свободы на срок до четырех лет или краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.