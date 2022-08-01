В Даугавпилсе задержаны лица за кражу украинского флага и порчу автомобиля

В июле Латгальское управление Госполиции зафиксировало несколько преступлений и нарушений, связанных с войной в Украине. Начаты уголовные и административные процессы. В то же время в полиции говорят, что тенденции увеличения напряжения и количества преступлений не наблюдается, поэтому оснований для тревоги нет.

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12 июля Даугавпилсский участок начала уголовный процесс в связи с тем, что мужчина 1961 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения и с георгиевской ленточкой на груди, выбил у припаркованного во дворе дома автомобиля стекло, а также нанес другие повреждения. В качестве причины своего поведения он назвал тот факт, что в машине находился флаг Украины. Также мужчина прославлял российский режим. Нарушителя призвали к ответственности по части первой статьи 185-й Уголовного закона - умышленная порча чужого имущества. Кроме того, начаты административные процессы - за нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении и за использование прославляющей СССР символики.

Похожий случай был зафиксирован 23 июля в Резекне. Резекненский участок полиции получил информацию от гражданина Украины о том, что неизвестные портят его машину. Прибыв на место, стражи порядка увидели, как несколько человек пинают чужую машину, нанося повреждения кузову. Задержан мужчина 2001 г.р., которому грозит уголовный процесс на умышленную порчу чужого имущества.

Также начато несколько уголовных процессов за кражу флага Украины, в том числе задержан мужчина 1996 г.р., который 18 июля украл украинский флаг, вывешенный в поддержку жителей Украины. Кроме того, начато несколько проверок и административных процессов за прославление российских символов войны. Каждый случай будет тщательно изучен. Полиция призывает и впредь сообщать о подобных случаях.