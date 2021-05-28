В Даугавпилсском крае удалось предотвратить масштабную утечку химикатов и задержать виновных

На этой неделе в Даугавпилсском крае была обнаружена крупная утечка опасных химикатов. Подозреваемый был задержан в Ликсненской волости, в его машине полиция обнаружила 18 бочек с веществом неизвестного происхождения, сообщает Государственная служба среды.

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Утечка химикатов произошла на территориях, принадлежащих Latvijas valsts meži и Latvijas dzelzceļš. Там были найдены в сумме 30 бочек с химикатами неизвестного происхождения, общий объем которых достигал 5750 литров. Вещества из некоторых бочек утекли.

Визуальная оценка бочек показала, что в них находилось отработанное масло и оранжевое вещество неизвестного происхождения. Часть бочек была закрыта. Служба взяла образцы почвы, чтобы определить химикаты. Утекшие вещества были собраны и переданы предприятиям по управлению отходами.

Проведя неотложные действия, полиция задержала возможного нарушителя. В его машине были обнаружены ещё 18 бочек с веществом неизвестного происхождения, нарушитель производит незаконную перевозку отходов без соответствующего разрешения.

Служба благодарит жителей Даугавпилсского края, своевременно сообщивших о нарушении. Это помогло не только устранить загрязнение, но и поймать возможного нарушителя.