В Даугаву съехал и затонул автомобиль: погибли водитель и пассажир

Вечером 28 июня в волости Селпилс Екабпилсского края произошла трагедия: в Даугаву съехал автомобиль, в котором находились два человека.
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Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) извлекли из салона двух человек и доставили их на берег. Медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали их смерть.
Как отмечают в ГПСС, из затонувшего автомобиля произошла утечка топлива, поэтому спасатели установили абсорбирующие боны.
По делу начат уголовный процесс.
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