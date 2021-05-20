В деле о картеле строителей были подозрения о возможных крупных взятках Аболтине и Вейонису
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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о так называемом картеле строителей, в котором в качестве подозреваемых фигурировали предприниматели и государственные должностные лица. Под подозрением о возможном получении крупных взяток фигурировали бывший министр обороны Раймoндс Вейонис, депутат Сейма Солвита Аболтиня, мэр Юрмалы Гатис Трукснис и другие политики.

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Сегодня KNAB в анонимизированной форме опубликовал свое решение о закрытии дела, однако имена всех фигурантов дела, включая свидетелей, указаны в алфавитном порядке. Лица, против которых был начат уголовный процесс, указаны в деле как M, G, A, Z, J, I, V и F.

Как уже сообщалось ранее, в статусе лиц, против которых начат уголовный процесс, в деле фигурировали бывший председатель правления Skonto Buve Гунтис Равис, бывший совладелец Skonto buve Ивар Миллерс, председатель правления LNK Group Артем Милов, тогдашний владелец строительной компании Arcers и дорожно-строительной компании Binders Марис Мартинсонс и мэр Валмиеры Янис Байкс.

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LETA

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Binders KNAB Skonto (FK) Гатис Трукснис Сейма Солвита Аболтиня
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