В деле о мошенничестве с НДС и "отмыванием" средств фигурируют предприятия общепита
Foto: LETA

В мае 2022 года сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством с НДС и отмыванием cредств в особо крупных размерах.

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По данным VID, преступная группа реализовала схему налогового мошенничества в сфере металлообработки и общественного питания.

В ходе проведения ряда расследований и оперативных мероприятий было установлено, что в период с января 2020 года по декабрь 2021 года клиенты схемы (компании) представили в своих бухгалтерских отчетах и ​​включили в декларации по НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными компаниями.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники VID провели процессуальные действия в Риге, Даугавпилсе, Елгаве и Кекаве, в том числе проведено 33 обыска по местам жительства, офисам, юридическим адресам и автомобилям лиц, подозреваемых в преступлении.

В ходе обыска обнаружены и изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного производства: деньги, мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители информации, паспорта третьих лиц, удостоверения личности и учетные документы, а также наркотические средства и психотропные вещества.

На данный момент известно, что по делу проходят трое подозреваемых. Следствие продолжается.

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