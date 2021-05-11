В деле о "топливной мафии" в Польше фигурирует и Латвия

Сотрудниками Центрального следственного управления полиции Белостока и Подляской государственной налоговой администрации (Польша) задержали группу, состоящую из девяти человек, подозреваемых в мошенничестве с топливом.

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Как сообщает Вialystok.tvp.pl, согласно результатам предварительного расследования, задержанные действовали в составе преступной группы, которая торговала дизельным топливом без уплаты акциза. Госбюджет на этом потерял около 32 млн злотых (около 7 миллионов евро).

Подозреваемые покупали дизельное топливо в Литве, затем в документации выдавали его за "смазочное масло", которое должны были доставить в Латвию. Однако на самом деле топливо продавали в Польше, при этом не внося в казну акцизный налог и НДС.

По подсчетам следствия, банда продавала около ста шестидесяти цистерн с топливом в месяц.

По информации Национальной налоговой администрации, в 2016-2018 годах банда, "работающая" в топливной отрасли, действовала на территории Польши, Германии, Литвы и Латвии. Дело о топливной мафии ведет прокуратура Люблина.