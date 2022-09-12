В деле о вымогательстве взятки могут фигурировать политики из Attīstībai/Par!

В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) деле о фабрикации обвинений и попытке вымогательства взятки в размере 100 000 евро у владельца фирмы Stiga RM Андриса Рамолиньша могут фигурировать политики из объединения партий Attīstībai/Par! (AP!), гласит заявление потерпевшего.

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На вопрос TV3 Ziņas о том, могла ли преступная группа быть связана с кем-то из политиков AP!, Рамолиньш ответил: "Там может быть связь, да".

Однако имен конкретных политиков он не назвал, поскольку подписался за неразглашение информации, полученной оперативным путем.

Передача Nekā personīga на телеканале TV3, которая освещала это дело, показала кадры с членом AP! Эгарсом Яунупсом, однако не упоминалось имя ни одного политика.

Яунупс заявил агентству LETA, что не имеет никакого отношения к этому делу и не знает упомянутых в нем лиц.

Как сообщалось, в состав преступной группы также входили сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID).

В конце августа KNAB проводило уголовно-процессуальные мероприятия на нескольких объектах, в том числе в Службе Госдоходов. Данные следственные действия проводились в рамках возбужденного в начале июня уголовного дела по подозрению в возможном получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В рамках уголовного процесса задержаны три человека, еще у двух лиц есть право на защиту. Суд принял решение о применении меры пресечения в виде задержания к двум лицам.

В KNAB не предоставили подробной информации об этом деле, но из имеющейся у агентства LETA информации следует, что по делу задержан начальник отдела Департамента налоговой и таможенной полиции VID Интарс Шталбергс. TV3 сообщил, что он и другой задержанный обжаловали меру пресечения, но суд отказался ее изменить.

Предприятие Рамолиньша Stiga RM смогло значительно увеличить свой оборот в прошлом году — с 24 миллионов евро в 2020 году до 43 миллионов в прошлом году, по информации firmas.lv. Прибыль компании также значительно выросла — с менее чем 2 млн евро до 9,4 млн евро в 2021 году.

Прошлой осенью бизнесмен получил сигналы о том, что против него готовится заказное уголовное дело.Через несколько месяцев к Рамолиньшу действительно пришел следователь Налогово-таможенной полиции и сообщил, что в отношении бизнеса семьи предпринимателя возбуждено уголовное дело.

"Мне были поставлены условия: арестовать все, что принадлежит нам не как юридическим лицам, а как физическим лицам. Надо обязательно задержать меня на 48 часов как минимум. И все должно быть "слито" в прессу, когда заказ будет выполнен. При этом самый большой упор был сделан на максимальную огласку. Потому что это может навредить нам как предпринимателям", — пояснил Рамолиньш.

По словам Рамолиньша, сотрудник VID сделал бизнесмену предложение: если владелец фирмы заплатит, то сможет согласовать время задержания и обысков и подготовиться к ним. За это у бизнесмена попросили 100 000 евро.

Бизнесмен не сомневался, что то, что рассказал сотрудник VID, может сбыться, ведь о нем была собрана информация, которую нельзя было получить в открытом доступе, например, о строительстве нового завода, об оформлении крупных кредитов в коммерческих банках и планируемых государственных гарантиях. Владельцу Stiga RM также рассказали секретные подробности о других уголовных делах в Налогово-таможенной полиции, о которых могли знать только те, кто их расследует сам.

Рамолиньш согласился на дальнейшие переговоры с сотрудниками VID, но сообщил в KNAB о требовании денег. Вымогатели требовали от бизнесмена купить два новых телефона и общаться только через них. Телефоны следовало включать только в определенное время. На очную встречу бизнесмену надо было приходить в одиночку, без охраны, причем каждый раз его обыскивали. На переговоры приходил один и тот же человек, но бизнесмен не сомневался, что в группе работают несколько сотрудников налоговой и таможенной полиции.

Взяткополучатель устраивал встречи в неожиданных местах и ​​в неожиданное время. Например, для одной из тайных бесед с сотрудником VID бизнесмен должен был явиться на кладбище, где за местностью наблюдали другие люди, чтобы исключить, что за мужчиной никто не следит.

Бизнесмен согласился заплатить деньги в рассрочку, но на это ушло время. Это было возможно потому, что взяткополучатель должен был согласовывать каждый шаг с другими членами преступной группы. Кстати, сам сфабрикованный уголовный процесс был замаскирован от надзорных органов, сообщает программа.

Задержанный начальник отдела Департамента налоговой и таможенной полиции VID Интарс Шталбергс работает в этой службе c 2018 года. В августе этого года, незадолго до ареста, он был повышен до должности начальника Первого следственного отдела Управления по расследованию финансовых преступлений. Сейчас он отстранен от исполнения своих обязанностей.

По имеющейся у программы информации, в связи с делом о взяточничестве была арестована и сотрудница Службы Госдоходов Инита Луре, работавшая в Финансовой полиции с 2005 года. Она также являлась заместителем начальника Первого следственного отдела VID.

Обыски KNAB были проведены и в доме другого сотрудника VID — Яниса Акментиньша. Бывший сотрудник Службы госбезопасности работал следователем в налоговой и таможенной полиции.

Бизнесмену известно, кто стоит за этим заказом — это раскрыла сама сотрудница VID, заявив, что действовала от имени известного "серого кардинала" политической силы, находящейся у власти. Однако имени конкретного заказчика предприниматель не назвал, сославшись на тайну следствия.

Прокуратура подтвердила, что против предприятий семьи бизнесмена Рамолиньша действительно было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. Через два месяца прокурор отменил это незаконное постановление следователя налоговой и таможенной полиции.

В мае 2022 года налоговая и таможенная полиция возбудила дела против компаний Stiga RM, Vella kalpi и других компаний семьи Рамолиньшей. Уклонение от уплаты налогов было названо основанием для возбуждения уголовного дела, что не соответствует действительности.