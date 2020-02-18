В деле об убийстве бывшего судьи Берзиньша задержаны несколько человек

Государственная полиция задержала несколько человек по делу о вооруженном ограблении адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша, сообщает агентство LETA.

Начальник Управления уголовной полиции Рижского региона Андрей Созинов сообщил, что 6 января полиция провела десять обысков, было изъято множество предметов, которые могут стать доказательствами в этом деле. Помимо этого, стражи порядка задержали несколько человек, которые ранее были осуждены за убийства, кражи и другие преступления.

В интересах следствия Созинов не давал дальнейших комментариев, поэтому неизвестно число задержанных.

Как уже сообщалось, в прошлом году 20 июля во время ограбления был убит адвокат Берзиньш. Его застрелили грабители, когда мужчина пришел домой. Преступникам удалось скрыться. В полиции сообщили, что это чрезвычайная ситуация. Следствие не рассматривает версию, что адвоката убили из-за его профессиональной деятельности.