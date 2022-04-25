В деле педофила 16 эпизодов: среди жертв — дети в возрасте от 7 до 16 лет

Сотрудники Отдела по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро уголовной полиции Видземского региона передали в прокуратуру материалы дела о преступлении против нравственности и половой неприкосновенности.

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Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что мужчина 1991 года рождения в рамках уголовного производства признан подозреваемым в 41 уголовном правонарушении.

Следствием было установлено, что среди жертв подозреваемого были дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Всего в деле 16 эпизодов. Также установлено, что своих жертв он искал в интернете.