В детском лагере в Литве утонула 12-летняя девочка из Латвии
Foto: rus.delfi.lt

В спортивном лагере в литовском городе Друскининкай утонула 12-летняя девочка из Латвии, передает ReTV. Трагедия расследуется полицией Литвы в сотрудничестве с полицией Латвии.

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В начале августа воспитанники спортивного клуба Pantera отправились в лагерь на крытую лыжную трассу в Друскининкае. Несчастный случай произошел в день закрытия лагеря 5 августа в пруду Виюнеле.

"Трагедия произошла на пруду Виюнеле, где все оборудовано в соответствии с официальными требованиями, зона для купания ограничена буйками. Это первый случай, когда на этом пляже утонул человек", — заявил представитель муниципалитета Друскининкай Антанас Урбонас.

Как только девочка попала в руки врачей, ее перевезли в Друскининкайскую больницу, а затем в критическом состоянии доставили в клинику Сантарас в Вильнюсе, но спасти жизнь ребенка не удалось.

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LETA

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LETA
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