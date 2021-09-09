В девятиэтажке загорелся лифт, старикам пришлось спускаться на улицу пешком

В Каугури в девятиэтажке по адресу Сколас 55а постоянно ломается лифт. При этом на верхних этажах живут в основном старики и после того, как 7 сентября лифт загорелся, они сильно обеспокоены тем, действительно ли смогут безопасно спускаться и подниматься, сообщает передача Degpunktā.

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"Очень тяжело пожилым людям. Мне уже за 80, сами понимаете... Это ужасно! Перед тем как отправиться к праотцам, нужно еще помучаться", - говорит местный житель, который живет на восьмом этаже. В последнее время старик вынужден подниматься наверх по лестнице, потому что лифт постоянно ломается и ему постоянно требуется ремонт. "Два дня работает, а на третий день снова - нет. В другой раз работает всего два часа", - жалуется пенсионер.

А вчера в моторном отсеке произошло короткое замыкание и лифт загорелся.

"Вчера вышла выкидывать мусор, смотрю весь подъезд в дыму. Позвала мужа, чтобы понять откуда он. Он поднялся наверх и сказал, что из моторного отсека", - рассказывает местная жительница.

Жители многократно звонили управляющему домом, однако потом поняли, что проблема куда серьезнее и нужно вызывать пожарных. "Все вышли на улицу. В том числе мамочки с колясками. Они тоже вынуждены подниматься по лестнице, чтобы не рисковать. Молодая девушка живет на восьмом этаже, на четвертом много детей. И всем приходится в руках тащить коляски, так как лифт постоянно сломан", - рассказывает соседка.

"Моему мужу 85 лет, мне 78. И еще 10-летняя собачка, которую нужно нести на руках", - говорит женщина.

"Главное, что нет трупов. Металл устал и лифты нужно менять через каждые 40 лет", - указывает мужчина.

Журналистам управляющий домом рассказал, что у конкретного дома имеются накопления и вскоре жильцы должны будут решить, вкладывать ли их в установку нового лифта или же ремонт имеющегося. Расходы при любом варианте составят более 10 000 евро. "Мы регулярно, в рамках требований нормативных актов проводим проверки и технический осмотр лифтов, однако можем сказать, что большая часть лифтов в этих, построенных в еще советское время домах устарела и такие проблемы могут появиться неожиданно. Мы уже готовим предложение о модернизации лифта для конкретного дома и думаю, что уже в ближайшее время проведем собрание жильцов", - указал член правления Civinity Mājas Jūrmala Игорь Криворучко.

До этого домуправ обещает починить старый лифт.