В Добеле трое молодых людей зарезали мужчину: двое из них были несовершеннолетними

19 апреля этого года прокурор Риетумземгальской прокуратуры направил в суд уголовное дело, по которому в совершении умышленного противоправного убийства, связанного с ограблением, в составе группы обвиняются один совершеннолетний и двое несовершеннолетних лиц, сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре.

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Вечером 19 сентября прошлого года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли в заброшенное здание на улице Берзес в Добеле, где на втором этаже спал пострадавший. Молодые люди решили украсть у него деньги и сигареты, один из обвиняемых стал рыться в карманах мужчины, от чего он проснулся. Обвиняемые несколько раз потребовали от пострадавшего отдать деньги, но мужчина им отказал, после этого совершеннолетний обвиняемый решил украсть деньги, применив насилие.

Совершеннолетний парень не менее одного раза ударил мужчину кулаком в лицо, после чего достал из своей сумки нож и одной рукой зажал рот пострадавшего, чтобы тот не звал помощи. Злоумышленник нанес мужчине не менее трех ножевых ранений в левое плечо, шею и область головы, где находятся жизненно важные органы.

После нанесения ножевых ранений один из молодых людей, зная, что двое других обвиняемых являются несовершеннолетними, вручил им нож и спросил, кто будет следующим. Таким образом он пытался подтолкнуть несовершеннолетних молодых людей к совершению преступления. Один из них взял нож, подошел к мужчине, зажал ему рукой рот и нанес ножевые ранения мужчине в область левого плеча, шеи и головы примерно в том же месте, где и первый обвиняемый.

После этого второй несовершеннолетний обвиняемый взял нож и, повторяя действия двух других молодых людей, нанес мужчине не менее двух ударов ножом в то место, куда были нанесены другие ножевые ранения. Нанеся телесные повреждения, обвиняемые несовершеннолетние вновь обыскали карманы в поисках денег и сигарет и, ничего не найдя, все скрылись с места происшествия.

Нанесенные потерпевшему телесные повреждения по своему характеру в целом могут быть отнесены к категории тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и находящихся в прямой причинно-следственной связи с наступлением его смерти в ночь на 20 сентября 2022 года.

В дополнение к обвинению в убийстве в составе группы лиц, которое связано с ограблением, совершеннолетний участник группы обвиняется также в вовлечении несовершеннолетних лиц в преступление.

Обвиняемые своей вины не признают. Уголовное дело передано на рассмотрение в Земгальский районный суд.