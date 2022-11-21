В Добеле юноша погиб под поездом – он переходил железную дорогу в капюшоне и наушниках

Вчера, 20 ноября, в Добеле произошло трагическое ДТП — 17-летний юноша погиб в результате столкновения с поездом на железнодорожном пешеходном переходе. Хотя машинист товарного поезда применил резкое торможение и предупредил пешехода звуковым сигналом, к сожалению, парень не заметил приближения поезда и не услышал предупреждающих сигналов. Об этом сообщила главный специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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Согласно предварительной информации, в воскресенье, 20 ноября, примерно в 12:55 в Добеле товарный поезд, несмотря на поданный звуковой сигнал и предпринятое резкое торможение, наехал на человека 2005 года рождения, который переходил пути по пешеходному переходу. Юноша переходил пути, не проверив предварительно, приближается ли поезд, натянув на голову капюшон и, по первоначальным сведениям, слушая музыку в наушниках.

В Государственной полиции напоминают, что перед пересечением железнодорожных путей необходимо посмотреть направо и налево, чтобы убедиться, что нет приближающегося поезда, и только после этого переходить. Подчеркивается, что при прослушивании музыки в наушниках, как это было в этом трагическом происшествии, приближения поезда не слышно.

Latvijas dzelzceļš напоминает, что железная дорога — это зона повышенной опасности, и, прежде чем переходить пути, всегда следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Также следует помнить, что сразу остановить поезд весом почти 2000 тонн нельзя — его тормозной путь может достигать 1 км, а предотвратить столкновение невозможно, потому что у поезда нет возможностей для маневрирования.

Использование наушников и смарт-устройств при вблизи железной дороги особенно опасно, так как отвлекает от происходящего вокруг и может привести к трагическим последствиям.

Темнота, осадки и переменчивые погодные условия также служат дополнительным фактором риска несчастных случаев на железнодорожных путях и вблизи них. Например, толстый снежный покров заглушает звук приближающегося поезда, и поезд слышен на гораздо более близком расстоянии, чем в ясную летнюю погоду.

В этом году в Латвии потеряли жизнь на железной дороге уже 14 человек, еще четыре человека получили травмы. Большая часть этих несчастных случаев по-прежнему произошла по причине невнимательности или безрассудства жертв.

Latvijas dzelzceļš регулярно проводит кампании по информированию населения, а также организовывает уроки безопасности в учебных заведениях, где призывает жителей быть особенно внимательными и осторожным вблизи железной дороги. В этом году специалисты LDz посетили уже около 200 классов в школах и дошкольных учебных заведениях по всей Латвии, где рассказали о правилах безопасности возле железной дороги более 4 тысячам детей и молодым людям.

Чтобы максимально предотвратить повторение подобных трагических происшествий, в ближайшее время LDz посетит с уроками безопасности и учебные заведения в Добеле.