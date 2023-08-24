В Добельском крае пьяный водитель пытался дать позиции взятку в размере 1305 евро
Foto: Shutterstock

20 августа нетрезвый водитель автомобиля Audi в Добельском крае предложил сотрудникам Государственной полиции взятку в размере 1305 евро, рассказали порталу Delfi представители правоохранительных органов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сотрудники полиции на дороге Добеле-Лестене-Тукумс остановили водителя Audi 1981 года рождения, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения 1,41 промилле и без водительских прав.

В надежде откупиться мужчина предложил полицейским крупную взятку, не осознавая, что таким образом только усугубляет свои нарушения.

Заведено два уголовных процесса — один за управление транспортным средством без водительских прав соответствующей категории и в состоянии алкогольного опьянения, второй — за взяточничество.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes