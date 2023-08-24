В Добельском крае пьяный водитель пытался дать позиции взятку в размере 1305 евро

20 августа нетрезвый водитель автомобиля Audi в Добельском крае предложил сотрудникам Государственной полиции взятку в размере 1305 евро, рассказали порталу Delfi представители правоохранительных органов.

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Сотрудники полиции на дороге Добеле-Лестене-Тукумс остановили водителя Audi 1981 года рождения, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения 1,41 промилле и без водительских прав.

В надежде откупиться мужчина предложил полицейским крупную взятку, не осознавая, что таким образом только усугубляет свои нарушения.

Заведено два уголовных процесса — один за управление транспортным средством без водительских прав соответствующей категории и в состоянии алкогольного опьянения, второй — за взяточничество.