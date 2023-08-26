В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.

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За различные нарушения правил дорожного движения составлено 397 протоколов, в том числе 184 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато три административных и семь уголовных процессов.

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