В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.
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За различные нарушения правил дорожного движения составлено 397 протоколов, в том числе 184 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде начато три административных и семь уголовных процессов.
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