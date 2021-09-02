В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 18 человек, в том числе два пешехода и семь велосипедистов, сообщает Госполиция.

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В целом за сутки в стране зарегистрировано 130 ДТП.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии задержаны восемь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешенной скорости движения оформлен 191 протокол, за агрессивное вождение - семь.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения полицейские в среду оформили 460 протоколов.