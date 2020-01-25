В ДТП на дорогах Латвии за минувшие сутки пострадали 13 человек

В Латвии за прошедшие 24 часа зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 13 человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Большая часть пострадавших получили травмы в результате ДТП в Рижском регионе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 17 автоводителей, большинство из которых были задержаны в Видземе и Курземе.

По факту превышения скорости было оформлено 204 протокола.

В общей сложности за прошедшие сутки полиция оформила 633 протокола о нарушении правил дорожного движения.