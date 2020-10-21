В ДТП на Лиепайском шоссе пострадал сотрудник муниципальной полиции
Foto: LETA

Утром 20 октября в Гробине, на Лиепайском шоссе столкнулись Volkswagen и Audi. В ДТП пострадали водители обеих машин и пассажирка Audi. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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Как отмечает "Курземес вардс", одна из машин является транспортом Полиции самоуправления Гробиньского края.

Глава Полиции самоуправления Гробиньского края Иева Илстере пояснила, что их сотрудник от удара разбил голову, однако травма не является серьезной. О состоянии водителя и пассажира второго транспортного средства не сообщается.

Илстере отметила, что, со слов пострадавшего полицейского, в момент, когда он совершал маневр поворота на заправку Viada, в машину сзади врезалась Audi, водитель которой не соблюдал безопасную дистанцию.

По делу ведется расследование.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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