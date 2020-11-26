В ДТП на трассе Рига — Лиепая пострадали три человека: полиция ищет свидетелей

Курземское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 23 ноября, в 0720 в Рудбаржи (Скрундский край), на дороге Рига — Лиепая.

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По данным полиции, в столкновении Volkswagen Bora и Volkswagen Golf пострадали три человека. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Кулдигский участок полиции начал уголовный процесс.

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, а также водителей, которые могут предоставить записи видеорегистратора.

Свидетей просят звонить по телефону 63374428 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30), 110 (круглосуточно), можно также писать по адресу: anda.raikstina@kurzeme.vp.gov.lv.