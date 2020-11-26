В ДТП на трассе Рига — Лиепая пострадали три человека: полиция ищет свидетелей
Foto: Shutterstock

Курземское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 23 ноября, в 0720 в Рудбаржи (Скрундский край), на дороге Рига — Лиепая.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным полиции, в столкновении Volkswagen Bora и Volkswagen Golf пострадали три человека. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Кулдигский участок полиции начал уголовный процесс.

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, а также водителей, которые могут предоставить записи видеорегистратора.

Свидетей просят звонить по телефону 63374428 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30), 110 (круглосуточно), можно также писать по адресу: anda.raikstina@kurzeme.vp.gov.lv.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта