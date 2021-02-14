В ДТП на трассе Via Baltica пострадали граждане Латвии и Чехии

В ночь на 13 февраля, примерно в 01.14 в полицию Литвы поступило сообщение о том, что на трассе Каунас-Мариямполе-Сувалки (Калварийский уезд) столкнулись микроавтобус Renault Master, которым управлял 58-летний гражданин Чехии, и тягач Volvo с полуприцепом Krone, за рулем которого находился гражданин Латвии (1983 г.р.).

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В результате аварии повреждены оба автомобиля, водители получили травмы и с места происшествия были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу Мариямполе.

По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда водитель Renault выехал на встречную полосу. Ведется следствие.