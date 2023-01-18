В ДТП на трассе Вильнюс-Клайпеда пострадал гражданин Латвии: его нашли на обочине

В ночь на среду в Литве, на шоссе А1 произошло авария, в результате которой пострадал гражданин Латвии (1991 г.р.).

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По данным литовской спасательной службы, в 02.41, на 152-м км трассы Вильнюс-Клайпеда в разделительное ограждение с левой стороны дороги врезался автомобиль Toyota Yaris.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили водителя лежащим на обочине дороги. Мужчина находился в сознании и был трезв. Для оказания медицинской помощи его доставили в больницу.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.