В ДТП на ул. Гранита серьезно пострадали парень и девушка: им нужна донорская кровь

В аварии, которая произошла 30 апреля на ул. Граниту (направление в сторону Сауриеши), тяжело пострадали два человека, которым нужна кровь. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал отец пострадавшего Дана Климовского (1999 г.р.) — Владимир Климовский.

Автомобиль, в котором ехал Дан и его спутница Виктория Павитола (2002 г.р.), съехал с проезжей части и врезался в дерево. Парень и девушка сейчас находятся в коме, их состояние оценивается как критическое. Им обоим нужна донорская кровь.



"Пожалуйста, это мой сын и девочка нуждаются в крови.Группа любая, главное указать кому. Крови нужно много.Авария на Гранита.Спасибо большое заранее!", — написал Владимир Климовский.



Сдавать кровь можно с 05.05.2020 во всех донорских центрах Риги на имена:

Dans Kļimovskis 10.01.1999

Viktorija Pavītola 03.10.2002

Адреса донорских центров в Риге:

Valsts asinsdonoru centrs

Rīga, Sēlpils iela 9

VADC donoru pieņemšanas vieta Gaiļezers

Rīga, Hipokrāta iela 2

VADC Donoru pieņemšanas vieta

Merķeļa ielā 11



