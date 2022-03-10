В ДТП на ул. Краста пострадал велосипедист: ищут свидетелей аварии

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 20 января, в 10.30 в Риге, на велодорожке, что на ул. Краста, примерно в 50 метрах от Островного моста (в сторону Кенгарагса).
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В это время там столкнулись велосипед и электроскутер. В результате аварии водитель велосипеда получил травмы.
Информацию об аварии просят сообщать по телефонам: 67086662, 27022029 или 110.
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