В ДТП по вине пьяного водителя девушка потеряла ногу и требует компенсацию 2 млн евро

Рижский районный суд в конце августа приговорил 25-летнего Эдгара П. к 3,5 годам лишения свободы, а также на 7 лет лишил его водительских прав за аварию, которую он совершил в августе 2018 года. Скорей всего, осужденный обжалует приговор, и не исключено, что начнется борьба за то, кто должен выплачивать компенсацию: сам виновник ДТП или страховщики. Одна из пострадавших, потерявшая ногу, требует возмещения ущерба в размере 2 млн. евро.

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Как отмечает LA, 23 августа 2018 года Эдгарс П. сел за руль своего Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения. Компания — Виталий, Мария и Зина (имена изменены) — ехала по ул. Пиекрастес в Юрмале. Внезапно водитель увеличил скорость до 130 км/ч (при разрешенных 50 км/ч). Машина не удержалась на проезжей части, врезалась в деревья и столбы, а затем перевернулась.

Виталий и Зина получили тяжкие телесные повреждения, Мария — повреждения средней тяжести. Как отмечает издание, девушка вылетела через окно автомобиля и получила множественные переломы. Пострадал в ДТП и сам Эдгарс. На момент аварии в его организме констатировали 1,51 промилле.

На суде Эдгарс признал свою вину и попросил не проводить проверку доказательств, кроме того, он не согласился с размером компенсации, которую потребовали пострадавшие. В частности, Мария заявила, что потеряла в результате ДТП подаренное ей родителями кольцо и кошелек. Она попросила суд взыскать с подсудимого 10 000 евро в качестве компенсации за моральный ущерб, 3 500 евро — за материальный ущерб, а также 1 000 евро за услуги адвоката. Компенсацию за моральный ущерб попросил и Виталий, получивший травмы головы.

Самые большие материальные претензии к Эдгару предъявила пострадавшая Зина, которая в результате ДТП получила самые серьезные травмы. Одну ногу ей пришлось ампутировать, а вторую с трудом удалось спасти благодаря врачам. Зина просит возместить ей 1 815 евро за услуги адвоката, 73 000 евро за моральный ущерб и 2 млн евро — за материальный. Именно в такую сумму пострадавшая оценила предстоящие в ближайшие 30 лет расходы на специальный протез. Девушка уже неоднократно бывала в Москве, где ей изготовили так называемый "умный протез". На одно из заседаний суда она принесла протез, оснащенный электроникой и электромотором, а также подвижными деталями, сенсорами и т. д.

Страховщики на данный момент выплатили Зине 32 000 евро, которые были потрачены на изготовление протеза, поездки в Москву и реабилитацию. Говоря о требуемых компенсациях, Зина заявила, что не считает Эдгара человеком, потому что он покинул место происшествия, хотя она просила его этого не делать.

Кроме того, на суде Зина отметила, что после аварии ей пришлось длительное время лечиться, она перенесла более 30 операций, ей еле спасли вторую ногу. И ей абсолютно все равно, кто заплатит за протез: Эдгарс или страховая компания.

Сам виновник аварии готов заплатить Виталию и Марии по 3 000 евро, а Зине — 5 000 евро, а также ежемесячно переводить по 250 евро, пока эта сумма не достигнет 30 000 — 40 000 евро. Свою вину в содеянном он признал, но отметил, что у него нет таких сумм, которые требуют у него пострадавшие.

Прокурор Алина Тулинска попросила суд приговорить Эдгара к 4 годам лишения свободы и на 7 лет лишить водительских прав. Также она попросила, чтобы подсудимый возместил расходы на услуги адвокатов, а возмещение компенсаций предложила доверить страховщикам.

Адвокат Риналдс Бушс попросил назначить своему клиенту условный срок до 5 лет. Он пояснил, что Эдгарс ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. Кроме того, он сожалеет о трагедии и неоднократно просил прощения у пострадавших.