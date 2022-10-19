В ДТП под Балви пострадали два человека: водитель был пьян

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 16 октября в волости Балтинавас произошло ДТП с участием двух автомобилей.
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Полиция установила, что Opel Zafira, которым управлял водитель 1991 г. р., столкнулся с Volvo V70, за рулем которого находился мужчина1959 г.р. При проверке в организме водителя, управлявшего Opel, констатировали 2,15 промилле.
В ДТП пострадал водитель Opel Zafira и 21-летняя пассажирка Volvo V70. Оба были доставлены для оказания помощи в ближайшее медицинское учреждение.
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