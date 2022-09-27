В ДТП под Сигулдой погиб велосипедист

По информации пресс-центра Госполиции, 26 сентября, около 20.00 на 1-км дороги Рагана — Турайда (волость Кримулдас Сигулдского края) автомобиль
BMW совершил наезд на велосипедиста.
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От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс.
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