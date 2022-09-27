В ДТП под Сигулдой погиб велосипедист
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

По информации пресс-центра Госполиции, 26 сентября, около 20.00 на 1-км дороги Рагана — Турайда (волость Кримулдас Сигулдского края) автомобиль
BMW совершил наезд на велосипедиста.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai