В ДТП под Тукумсом пострадали пять пассажиров: их пришлось госпитализировать

По сообщению Земгальского регионального управления полиции, 15 мая в волости Кандавской волости Тукумского края столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Crafter.
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Как отмечают в полиции, водитель легковушки, подъехав к перекрестку не выполнил требования знака "Уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом, у водителя которого было преимущество. Всем пятерым пострадавшим в ДТП пассажирам потребовалась госпитализация.
Полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия.
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