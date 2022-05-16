В ДТП под Тукумсом пострадали пять пассажиров: их пришлось госпитализировать

По сообщению Земгальского регионального управления полиции, 15 мая в волости Кандавской волости Тукумского края столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Crafter.

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Как отмечают в полиции, водитель легковушки, подъехав к перекрестку не выполнил требования знака "Уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом, у водителя которого было преимущество. Всем пятерым пострадавшим в ДТП пассажирам потребовалась госпитализация.

Полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия.