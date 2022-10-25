В ДТП погиб водитель автомобиля

За сутки в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в авариях погиб один человек и 11 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

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Вчера после 8 часов утра полиция получила информацию, что в Дуникской волости Южнокурземского края съехал с дороги и перевернулся автомобиль марки Volkswagen. В аварии погиб водитель автомобиля. Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.

Двое пострадавших в ДТП были велосипедистами, один - пешеходом, еще один - водителем электросамоката.

Вчера полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом состоянии. На водителей, превысивших скорость, составлено 175 протоколов, трое оштрафованы за агрессивное вождение, а всего за день составлено 370 протоколов о нарушении правил дорожного движения.