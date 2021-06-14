В ДТП погибла прохожая: водитель пытался уйти от столкновения с велосипедом
Foto: F64

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 12 июня, в 12.40, в волости Скайстас Краславского края произошло трагическое ДТП: водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, пытаясь избежать столкновения с 25-летним велосипедистом, выехал с проезжей части и совершил наезд на женщину 1964 г.р. , которая шла по обочине дороги.

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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии. Водителю легковушки и его 33-летней пассажирке потребовалась госпитализация, еще двум пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

По делу начат уголовный процесс.

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