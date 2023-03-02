В ДТП попал грузовик, перевозивший скот: спасатели извлекли из кузова 29 коров

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в среду вечером в Кегумсе произошла авария с участием грузового автомобиля, перевозившего скот.
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К моменту приезда спасателей из машины своими силами смогли выбраться два человека, которых передали медикам.
С помощью гидравлических инструментов пожарные открыли двери прицепа, в котором перевозили коров. Всего с помощью лебедки из прицепа удалось извлечь 29 коров. Обстоятельства ДТП выясняются.
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