В ДТП попал грузовик, перевозивший скот: спасатели извлекли из кузова 29 коров
Foto: Pixabay

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в среду вечером в Кегумсе произошла авария с участием грузового автомобиля, перевозившего скот.

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К моменту приезда спасателей из машины своими силами смогли выбраться два человека, которых передали медикам.

С помощью гидравлических инструментов пожарные открыли двери прицепа, в котором перевозили коров. Всего с помощью лебедки из прицепа удалось извлечь 29 коров. Обстоятельства ДТП выясняются.

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