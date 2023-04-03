В ДТП пострадал велосипедист: полиция ищет свидетелей аварии

По информации Госполиции, 29 марта, в 17.00, в Олайне, возле дома номер 5 по ул. Веселибас произошло ДТП, в котором пострадал водитель велосипеда.

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В результате аварии он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, а также водителей, в распоряжении которых имеются записи видеорегистратора, которые могли запечатлеть момент аварии.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.