В ДТП пострадали 10 человек, в том числе четыре велосипедиста
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В воскресенье, 4 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, в том числе четыре велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

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За сутки в стране зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, девять аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей, один водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости полиция оформила 314 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 614 протоколов.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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