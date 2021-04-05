В ДТП пострадали 10 человек, в том числе четыре велосипедиста

В воскресенье, 4 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, в том числе четыре велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

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За сутки в стране зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, девять аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей, один водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости полиция оформила 314 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 614 протоколов.